横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第41回「歌麿筆美人大首絵」が26日に放送され、蔦重（横浜）が母・つよ（高岡早紀）と和解。ネット上には感動の声が寄せられる一方「これが最期なのかな？」「こりゃ最大級のフラグだ」といった反響も寄せられた。【写真】蔦重（横浜流星）にある事実を打ち明けるつよ（高岡早紀）蔦重は、歌麿（染谷将太）と「婦人相学十躰」の売り出し方を思