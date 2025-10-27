妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第3話が26日に放送され、社長の耕造（佐藤浩市）が秘書・栗須（妻夫木）や牧場主の前で夢を語ると、ネット上には「漢気がG1級」「週刊少年ジャンプみたいな社長」「最高」などの称賛が相次いだ。【写真】対面直後、耕造（佐藤浩市）と言い争いになる剛史（木場勝己）本作は早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に