◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル、稍重）第８６回菊花賞・Ｇ１（芝３０００メートル）は２６日、京都競馬場で行われた。春のクラシックを勝った２頭が不在のなか、単勝１番人気のエネルジコがＧ１初制覇でラスト１冠をつかんだ。クリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は史上初となる同レース３連覇で、武豊騎手に並ぶ歴代最多タイの５勝目。春は重賞を勝ちながら日本ダービー