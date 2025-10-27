プロ野球は26日に日本シリーズ第2戦が行われ、ソフトバンクが阪神に10-1で勝利し成績を1勝1敗のタイに戻しました。初戦は阪神が接戦をものにし先に1勝して迎えた第2戦。1回表、阪神は連打でチャンスを作ると4番・佐藤輝明選手が2試合連続タイムリーを放ち、前夜の勢いそのままに先制に成功します。しかしこの日はソフトバンク打線が爆発しました。1回裏、栗原陵矢選手と山川穂高選手の連続タイムリーで3得点しすぐさま逆転に成功し