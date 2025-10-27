生きていると「あのとき買っておけば良かった」「あの頃お金がなくて変えなかったけど欲しかったな」など、いつまでも心に残り続けるアイテムがあるのではないでしょうか？ その思いはふと思い出しては光り輝き続け、永遠に“憧れ”として記憶に残る…。そんなアイテムに巡り合えた人生は切なくも幸せだと思います。そんなエモーショナルな気持ちにしてくれる腕時計のひとつ、シチズン「アナデジテンプ」。1980年代に登場した際は