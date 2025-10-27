大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）の番付が２７日、日本相撲協会から発表された。安青錦が所要１３場所で新関脇に昇進。ウクライナ出身で初の関脇で、年６場所制となった１９５８年以降初土俵（幕下付け出しを除く）では小錦の所要１４場所を抜く最速記録。安青錦は負け越しなしで昇進。横綱は東に２場所連続優勝を狙う大の里、西は横綱で初優勝を目指す豊昇龍。一人大関の琴桜は先場所終盤戦を右膝のけがで