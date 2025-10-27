「広島秋季練習」（２６日、マツダスタジアム）広島・坂倉将吾捕手（２７）が２６日、捕手のレギュラー獲りへの強い意欲を示した。来季は本職だけではなく、内外野での起用案も浮上しているが、３年ぶりに秋季キャンプに参加し、首脳陣にアピールする意気込みだ。この日からマツダスタジアムで行われている秋季練習に合流し、フルメニューをこなした。決意を持って坂倉がマツダスタジアムに帰ってきた。待っているのは自らに