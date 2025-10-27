ASEAN首脳との会合で演説するトランプ米大統領＝26日、マレーシア・クアラルンプール（AP＝共同）【クアラルンプール共同】トランプ米大統領は27日午前（日本時間同）、2期目初の訪日に向け、アジア歴訪最初の訪問地マレーシアを出発する。27日夕に羽田空港に到着後、皇居で天皇陛下と会見する。高市早苗首相と28日午前に初めて対面で会談。日本の防衛費負担増や対米投資が主要議題となる。米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）