最新の秋篠宮家のご動向を振り返る「秋篠宮家の最新ダイアリー」。今回は10月11日から20日までの秋篠宮さま、紀子さま、佳子さま、悠仁さまのニュースをお伝えします。【写真】「ツイードにドット柄」佳子さまお気に入りのワンピース秋篠宮家のご活動を振り返り10月12日秋篠宮家の次女佳子さまは、東京都の有明コロシアムを訪れ、テニスの全日本選手権決勝を観戦された。「佳子さまは日本テニス協会の名誉総裁を務められており