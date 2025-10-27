グラビアアイドルでタレントの青井春（27）が、27日発売の『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】”圧巻”美くびれも披露した青井春グラドルとしてグラビア誌を席巻しているほか、タレントとしても活動し、YouTube独占配信の恋愛リアリティショー『スキピチュ』に出演中の青井。今回は、自身念願の“泡風呂”撮影含む6シーンを収録。“Iカップのチート級スタイル”を惜しげもなく見せている。