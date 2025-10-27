圧巻のピッチングを見せた山本への賛辞が止まない(C)Getty Imagesワールドシリーズ連覇を目指すドジャースは、ブルージェイズを相手に初戦を落として迎えた第2戦、先発の山本由伸が貫録の投球を見せ、5-1で初白星を掴んだ。山本は今季のポストシーズン、2戦連続となる完投勝利。9回105球、被安打4、奪三振8、4回以降をパーフェクトに抑える圧巻の投球だった。【動画】WSで対決！山本由伸がゲレロJr.からカーブで空振り三振を奪う