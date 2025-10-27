現地10月26日に開催されたラ・リーガの第10節で、首位のレアル・マドリーが２ポイント差で２位のバルセロナとホームで対戦。白熱のエル・クラシコを２−１で制し、ライバルと勝点差を５に広げた。この試合で圧巻のパフォーマンスを披露したのが、CBで先発したブラジル代表DFのエデル・ミリトンだ。守備では強力なバルサの攻撃を次々に跳ね返し、攻撃ではヘッドでジュード・ベリンガムの決勝ゴールをアシスト。迫力ある攻め上