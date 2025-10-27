◆ 絶好調の要因を大矢氏が分析「バットでコンタクトするところまでしっかり見ている。だから…」ソフトバンクは26日、阪神との「SMBC日本シリーズ2025」第2戦で10−1と大勝。対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。周東佑京が日本シリーズ新記録の1試合5安打を記録した。この日の周東の打撃に対し、26日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・坂口智隆氏は「（歴史に名を）刻みましたね。本当に今日は振れば安打という