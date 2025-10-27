26日、富山県と秋田県で75歳と85歳の女性がクマに襲われ、けがをしました。26日午前10時過ぎ、富山・南砺市でカキの実を採っていた75歳の女性がクマに襲われ、右腕と右側の頭をかまれ、病院に搬送されました。命に別条はないということです。また、秋田・鹿角市八幡平では、午前9時前、85歳の女性が自宅敷地内の水場でダイコンを洗っていたところ体長約1.2メートルのクマに背後から襲われ、後頭部などを負傷し市内の病院に運ばれま