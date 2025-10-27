ASEANとの首脳会議などを終え、マレーシアから帰国した高市首相＝27日早朝、羽田空港高市早苗首相は27日午前、東南アジア諸国連合（ASEAN）との首脳会議などを終え、マレーシアから政府専用機で羽田空港に帰国した。会議では、法の支配に基づく国際秩序と「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」を推進する方針で一致。同志国軍を支援する枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」の対象国を拡大し、海洋安保分野で協力を推進