10月26日、佐賀競馬場で行われた6R・ロータスクラウン賞（3歳・ダ1860m）は、石川慎将騎乗の1番人気、ソイジャガー（牝3・佐賀・真島二也）が快勝した。4馬身差の2着にニシノリンダ（牝3・佐賀・真島元徳）、3着にツモ（牡3・佐賀・東眞市）が入った。勝ちタイムは2:01.0（良）。2番人気で川島拓騎乗、ムーンオブザエース（牡3・佐賀・土井道隆）は、4着敗退。