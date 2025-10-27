10月26日、盛岡競馬場で行われた11R・プリンセスカップ（M1・2歳牝・ダ1400m）は、高松亮騎乗の3番人気、トリップス（牝2・北海道・小野望）が快勝した。4馬身差の2着に2番人気のフェアリーライズ（牝2・北海道・角川秀樹）、3着に1番人気のセイクリスティーナ（牝2・岩手・佐々木由則）が入った。勝ちタイムは1:25.2（稍重）。1着トリップス高松亮騎手「小野調教師からは“スタートが凄く良い馬なのですんなり行けるようなら