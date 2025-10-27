贈与税は、第三者からの贈与だけでなく、親族間で財産を贈与したときにも課税されます。したがって、たとえ未成年の子どもであっても親が贈与をした場合には、原則として贈与税がかかります。 本記事では、今回のケースを例に、贈与税の基本と年間110万円以下の贈与に関する留意点について解説します。 贈与税の基本 贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。このケースを考える