10月26日、高知競馬場で行われた6R・ネクストスター高知（2歳・ダ1400m）は、井上瑛太騎乗の1番人気、エンドレステイル（牝2・高知・打越勇児）が快勝した。7馬身差の2着にクスダマ（牡2・高知・雑賀正光）、3着にバリジグリー（牡2・高知・細川忠義）が入った。勝ちタイムは1:30.0（不良）。2番人気で宮川実騎乗、サンフラワームーン（牝2・高知・打越勇児）は、12着敗退。レースは終始エンドレステイルが圧倒。レース開始