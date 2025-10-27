10月26日、帯広競馬場で行われた11R・北見記念（BG2・3歳上・ダ直200m）は、赤塚健仁騎乗の4番人気、タカラキングダム（牡5・ばんえい・村上慎一）が勝利した。2着に1番人気のキングフェスタ（牡6・ばんえい・小北栄一）、3着にインビクタ（牡9・ばんえい・松井浩文）が入った。勝ちタイムは1:40.4（馬場水分2.0％）。2番人気で西将太騎乗、コウテイ（牡8・ばんえい・槻舘重人）は、5着敗退。ばんえい重量が850kg〜870kgの高