ミニバンの快適さとSUVの力強さを融合！国内の新車市場を見渡すと、ミニバンとSUVが圧倒的な人気を誇っています。家族での移動を快適にこなすミニバンと、アウトドアやレジャーを存分に楽しめるSUV。【画像】超いいじゃん！ これがトヨタ斬新「“3列6人乗り”SUVミニバン」です！（26枚）どちらも多くのユーザーのライフスタイルに寄り添い、それぞれに強い魅力を放つ存在です。そんななかで、かつてトヨタ車体はこれらの2