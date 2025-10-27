10月21日、自民党の高市早苗総裁は国会で首相に指名され、高市政権が発足した。奇しくも同じ日、安倍晋三元首相を銃撃し、殺人罪で起訴された山上徹也被告の公判前整理手続きが奈良地裁で行われた。今回で9回目の整理手続きとなり、争点などが決まった。これで整理手続きは終了し、初公判は10月28日に開かれる予定だ。（全2回の第1回）＊＊＊【写真】高市早苗総理がおよそ20年前に、「再婚夫」と最初に結婚した時の「ウェディ