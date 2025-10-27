前職では営業トップ。部下からも慕われていた彼は、なぜ転職先で孤立したのか。歓迎ムードはわずか2週間、ある日を境に同僚はよそよそしくなり、ついには業務連絡すら届かなくなる。静かに、でも確実に進行していく「職場のいじめ」の実態とは。事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。ミーティングのひと言を機に、孤立した中途営業マンA部さん（30歳）は都内の大学を卒業後、貿易会社で営業マンとして勤務していた