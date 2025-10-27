フランスのルーブル美術館で起きた強盗事件に関与した疑いで、強盗グループ4人のうち2人の身柄が拘束されました。地元メディアなどによりますと、捜査当局は25日、アルジェリアに出国しようとしていた強盗グループの1人を空港で拘束、また、マリへの出国を計画していたとみられるもう1人の身柄をパリ郊外で拘束しました。2人とも30代で、窃盗の犯罪歴があるということです。被害にあった約155億円の宝飾品は見つかっておらず、捜査