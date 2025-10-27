サッカーJ1リーグは、25日（土）、26日（日）に第35節の10試合が開催。残す4試合となった中、優勝争いと残留争いで動きがありました。首位の鹿島アントラーズは、3位京都サンガF.C.に終了間際で追いつき引き分け。勝ち点1を獲得し、67で首位キープ。2位柏レイソルは、18位横浜FCに勝利を飾り勝ち点3を獲得。勝ち点を66に伸ばし、首位鹿島との勝ち点差を『1』にまで詰めました。鹿島と引き分けに終わった3位京都、20位アルビレック