周東が1試合5安打の日本シリーズ新記録を樹立した。2番中堅で先発出場し、5打数5安打。「練習からずっといい感覚があった。勝負できると思っていた」と猛打ショーに頬を緩ませた。初回無死一塁から右前打を放つと、二回2死二塁では左中間を破る適時三塁打。三回にも中前打で史上4人目の3イニング連続安打に。五回の中前打で巨人の川上哲治、長嶋茂雄ら24人が計28度マークした日本シリーズ記録の1試合4安打に並び、七回の左翼線