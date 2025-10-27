大分県日田市にゆかりのある首都圏在住者らが集う「日田山水郷土会（在京日田会）」（小山三千生会長）の第16回総会懇親会が25日、都内のホテルで開かれた。地元から駆けつけた市役所や商工会議所、高校関係者を含め、計130人が旧交を温めた。椋野美智子市長は、好調なふるさと納税や観光振興策など市の近況を紹介。人口減が続く見通しを踏まえ、「『なんで嫁に行かんのか』といった言葉によって市から出て行く若者もいる」と