上沢が日本シリーズ初登板で6回1失点の好投で初勝利を挙げた。6回100球を投げて5安打1失点、7奪三振。初回1死から中野、森下、佐藤輝の3連打で先制されたが、大山、高寺を連続三振でしのぎ、直後の味方打線の逆転につなげた。三回には近本からの上位打線を3者連続三振。マウンド上で力強くほえた。快投を見せた右腕は「早い回から野手の方が援護してくれたおかげで、最少失点で粘り強く投げることができた」と野手に感謝していた