大分県玖珠町森の久留島武彦記念館で12月21日まで開催中の歌人・柳原白蓮（1885〜1967）の企画展。展示するのは日田市清岸寺町で古美術商を営む永瀬微霜（びそう）さん（70）が45年かけて集めた初公開の作品群だ。白蓮直筆の書や短冊、色紙など140点に上る。永瀬さんの白蓮コレクションは計約500点に及び、研究者も驚く規模という。収集のきっかけは、あるコンテナとの出会いだった。会場は、白蓮の世界に浸れる作品が所狭しと