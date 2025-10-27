佐賀県高校駅伝競走大会（県高校体育連盟など主催、西日本新聞社など後援）が26日、佐賀市川副町のスポーツパーク川副を発着点とするコースであり、第78回大会の男子は鳥栖工が16年連続50度目、第39回大会の女子は佐賀清和が2年ぶり8度目の優勝を果たした。両校は12月21日に京都市で開かれる全国大会に出場する。男子は7区間（42・195キロ）を18校15チームで競い、1位の鳥栖工は2時間06分06秒でゴール。2位に白石、3位に唐津工