長崎県雲仙市議選（定数17）が26日告示され、現職12人、新人6人の計18人が立候補を届け出た。党派別では公明1人、共産2人、無所属15人。地域活性化策などを巡り、論戦が交わされる。投票は11月2日。午前7時〜午後6時に市内28カ所であり、午後7時半から吾妻体育館で即日開票される。有権者数は3万3659人（25日現在、市選管調べ）。（本山友彦）■雲仙市議選立候補者（定数17−18、届け出順）柿田耕平42革製品縫製業無新