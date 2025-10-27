【風人もよう青山衣里子さん（30）】長崎市中心部から車で約30分。リゾート施設「アイランドナガサキ」もある同市伊王島町に13日、宿泊型産後ケア施設「bebe」を開業した。生後半年までの子を持つ母親を対象に、子育てから数日離れて「お休み」してもらう。リゾート感があり、ゆったりとした時間を過ごせる島でサポートする。同市戸町出身。「子どもに関わる仕事がしたい」と看護学校を出て、2017年から産婦人科の助産師とし