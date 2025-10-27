本紙ヤング川柳の選者、真島久美子さん（52）＝佐賀県吉野ケ里町＝の初句集「恋文」が、一般社団法人全日本川柳協会の「第18回川柳文学賞」で、最高賞に当たる正賞に選ばれた。選考委員からは「ごくごく自然に川柳が日々の真ん中にある」「切り口は斬新であるが、決して難解ではない」などと評された。日常や等身大を意識して作句する真島さんは「川柳への思いが認められてうれしい」。受賞の喜びを胸に、きょうも「五七五」に日