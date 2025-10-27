高校野球の秋季九州大会（第157回九州大会）は26日、宮崎市のSOKKENスタジアムなどで1回戦4試合が行われ、九州国際大付（福岡）が杵築（大分）を7−0の七回コールドで破り8強入りした。今夏の甲子園で優勝した沖縄尚学は有明（熊本）に1−0で競り勝った。47季ぶり出場の長崎西は唐津商（佐賀）に9−2の八回コールド勝ちで準々決勝へ。神村学園（鹿児島）は宮崎学園を6−2で破った。27日は休養日となり、28日の準々決勝で来春の