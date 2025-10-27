太平洋戦争中の国策に絡む大惨事である。政府は80年以上放置されている遺骨の調査と収容に動くべきだ。山口県宇部市の長生（ちょうせい）炭鉱で1942年、海底坑道の水没事故が発生し、183人が犠牲になった。7割が朝鮮半島出身者とみられる。石炭増産の国策の下、労働力不足を補うために朝鮮半島から多くの人が動員された。宇部市史には「危険な海底炭鉱として知られ、日本人から恐れられたため投入されることになった模様」と