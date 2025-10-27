北九州市小倉北区のJR小倉駅JAM広場で、約2万点の古書や中古レコードを集めた古本市「小倉駅ナカ本の市」が開かれている。11月3日まで。八幡西区の古書店「古本や檸檬（れもん）」の主催で、店主の村田もも子さん（48）が「小倉駅を行き交ういろいろな人に古本やレコードの面白さを知ってもらいたい」と、2017年から春と秋に開催している。今回は、市内外の12店舗が90台のワゴン台で古本やレコードを販売。児童書や人文書