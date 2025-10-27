ASEAN（東南アジア諸国連合）の関連首脳会議にアメリカのトランプ大統領が8年ぶりに出席し、関係国との連携強化を重視する姿勢を示しました。トランプ大統領は26日、マレーシアの首都クアラルンプール入りし、第2次政権で初めてのアジア歴訪をスタートしました。首脳会議の会場では、2025年7月に軍事衝突したタイとカンボジアの首相が和平協定に合意し、停戦の仲介に関わったトランプ氏は「世界の8つの戦争を終結させた前例のない