最低賃金を上げるための条件2025年度の最低賃金は、全国47都道府県の加重平均が1121円になった。昨年からの引き上げ幅は過去最高の66円で、1000円を下回る都道府県はもうひとつもない。もっとも高い東京都が1226円で、一番低い高知県、宮崎県、沖縄県でも1023円である。2021年度には全国加重平均額は930円だったのだから、5年で2割以上も増えたことになる。