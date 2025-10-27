【前後編の後編/前編からの続き】約1000万人の納税者が利用する「ふるさと納税」を巡ってトラブルが絶えない。自治体や企業と国の間で裁判沙汰まで起きる始末だが、背景には利用者たちが目をつぶってきた制度自体の問題がある。お得な返礼品がもらえるからと喜んでいる場合ではないのだ。＊＊＊【写真を見る】ふるさと納税「ベスト20」の自治体とは？前編【「ふるさと納税」寄附金のうち約5900億円が経費として消えていた