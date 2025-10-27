10月21日、日本初の女性首相が誕生した。だが、ここに至る道のりは決して平坦なものではなかった……。＊＊＊【レア写真】「可愛らしいエプロン姿で料理を…」若かりし高市早苗首相の“意外な姿”不安定な「自・維政権」大方の予想を覆して高市早苗氏（64）が自民党総裁に選ばれたのは10月4日のことであった。その後、10日に公明党が連立政権離脱の“離縁状”を突き付けたことで、首班指名を巡る「権力闘争」は、にわかに