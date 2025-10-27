「データや根拠を示してほしい」東京・千代田区の樋口高顕区長が、「不動産協会」に異例の要請を出したのは7月。一部の新築マンションについては原則5年間転売できないようにすることと、同一建物において同一名義の者による複数物件の購入を禁止するように求めたことがニュースでも大きく報じられた。不動産が高騰している東京の、そのまた中心にある千代田区のトップが言い出したものだから、大いに話題になったのである。【写