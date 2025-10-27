広島県福山市（写真： papa88／PIXTA）【ランキングを全部見る】｢転出超過｣自治体ランキングTOP300大都市圏への人口集中が続く中、人口流出が目立つ自治体はどこなのか。総務省が公表する「住民基本台帳人口移動報告（2024年・年報）」を基に、国内の市区町村間移動を対象にした「転出超過（＝他市区町村への転出−他市区町村からの転入）」ランキングを作成した。同一市区町村内の転居はカウントしない。国外からの転入や国外への