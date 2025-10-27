日本では小学生を対象にモンテッソーリ教育を実践している学校は少ない（写真：topic_kong / PIXTA）【写真を見る】来春開校予定の「あきる野モンテッソーリスクール」（建築模型）わが子を進学校に入学させて一流と呼ばれる大学に進学させる、それが教育熱心といわれる保護者の“常識”だったはずである。その常識が、少しずつではあるけれど、変化してきている。来年の春に東京都あきる野市に開校する「あきる野モンテッソーリス