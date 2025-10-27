「目玉の松ちゃん」の愛称で親しまれた日本映画草創期の無声映画スター、尾上松之助は、今年没後100年、来年が生誕150年を迎えます。 【写真を見る】「目玉の松ちゃん」岡山生まれの無声映画スター・尾上松之助生誕150周年に「里帰り上映会」開催へ 尾上松之助は、明治8年に岡山市の旭川の中洲にある西中島町で生まれました。地元の芝居小屋・旭座の子役として人気を博した後、関西で映画俳優としてのキャリアを築