高市首相が本格的な外交デビュー。1泊3日、滞在27時間の“弾丸外交デビュー”の裏側とは。■“異例中の異例”日米電話会談…首相側近は「100点」マレーシアに到着したのが、現地時間25日午後7時過ぎ。ホテルへと移動した首相は、休む暇もなく“異例中の異例”（ベテラン外交官）といわれる会談に臨んだ。アメリカ・トランプ大統領との電話会談だ。通常、日米首脳の電話会談は、日本のリーダーは首相官邸から、アメリカのリーダーは