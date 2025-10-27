日経平均株価やTOPIXが最高値を更新し、高市新首相の「ご祝儀相場」で上がると思っていた、東京ディズニーリゾート運営のオリエンタルランド（OLC）株。なぜか大して上がっていません…株主としてはショック。これなら他の株を買っておいて、値上がり益でディズニーランドに行った方がお得だったかも？インバウンド銘柄なのに、なぜOLC株は冴えないの？株初心者のテーマパーク研究者としては、「OLC株は一体どうなっているの!?」と