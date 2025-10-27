「神無月Ｓ」（２６日、東京）６番手につけた１番人気のインユアパレス（牡４歳、栗東・須貝）が直線で鮮やかに抜け出し、前走のエニフＳに続きＯＰ連勝とした。賞金を上積みし、今後の選択肢が広がる大きな１勝となった。横山武は「追い切りに騎乗して具合がいいのは知っていましたが、５９キロでしたからね。勝ち切ってくれましたし、素晴らしい馬です。よく頑張ってくれました」と酷量を克服した相棒をねぎらった。