◇SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンク・栗原が1点を追う初回2死一、二塁から同点の右前打。「流れをこっちに持ってくるタイムリーになったと思いますし、いい形で山川さんにつないでいくことができて良かった」と3得点の逆転劇につながった一打を振り返った。小久保監督も「山川が（初回に）勝ち越し打を打ったが、その前の栗原の同点打があって今日の展開に