「新馬戦」（２６日、京都）３番人気のダノンバーボン（牡２歳、父マックスフィールド、母ワイルドリッジ、栗東・池添）が好発からハナを奪うと、そのまま押し切って２着馬に１０馬身差をつけて圧勝した。松山は「練習通りスタートが速かったですし、自分のリズムで運べました。最後も持ったままで、非常に強かったと思います」と能力の高さを評価。池添師は「強かったですね。調教でそれほど目立った時計も出ていなかったで