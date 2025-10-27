◇SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）ソフトバンクの1番・柳田も3安打をマークした。「体のコンディションがいいので、そこはいいと思います」。第1戦も2安打で2戦連続の複数安打で打率.556。一方で二塁走者だった初回無死一、二塁で柳町がバントの構えで見逃した際に、飛び出してアウトに。「自分の判断の決めつけだった。以後、気をつけたい」と反省を忘れなかった。